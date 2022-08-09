Российские потребители подали в суд на Nike из-за нарушения гарантий на товар Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские потребители подали иск в суд к компании Nike. Суть претензии заключается в том, что после ухода с российского рынка сгорели все гарантийные сроки на товар, купленный клиентами.

Истцом значится «Общественная потребительская инициатива» и представители организации уверены, что перспективы выиграть дело в Черемушкинском районном суде, очень высоки. Первое заседание пройдет 18 августа.

Как выяснили «Известия», претензии предъявлены ООО «Найк» и ООО «Найк Ритэйл», которые были уполномочены импортировать и продавать товары в стране.

Глава ОПИ Олег Павлов отмечает, что после введения антироссийских санкций компания приняла решение уйти с отечественного рынка, о чем уведомила потребителей еще 23 июня.

- Как импортер и продавец, ООО «Найк» и ООО «Найк Ритэйл» несут установленные законом «О защите прав потребителей» юридические обязанности, - отмечается в иске.

Это значит, что продавец должен заменить бракованный товар или вернуть покупателю деньги. После прекращения работы в России, это стало невозможным.

Общественник отмечает, что к ним поступает много жалоб от клиентов на действия компании и в связи с этим было решено обратиться в суд.

Юристы уверены, что перспективы иска хорошие, возможно суд встает на сторону истца, но вот выполнить решение окажется крайне проблематично.

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