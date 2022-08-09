Глава Якутии оперативно договорился о привлечении дополнительных сил для тушения лесных пожаров

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

Глава Якутии Айсен Николаев оперативно договорился о привлечении для тушения лесных пожаров дополнительных сил федеральной группировки МЧС и пожарных из других регионов. Сейчас на территории республики работает 240 человек из соседних регионов, в помощь им прибудут еще 110 специалистов, сообщили в пресс-службе правительства Саха-Якутии. Это опытные пожарные-десантники и парашютисты-пожарные.

Кроме того, правительство республики увеличило финансирование на авиационный мониторинг. Благодаря этому очаги возгорания оперативно обнаруживаются и тушатся в течение двух суток. По словам главного лесничего Якутии Андрея Коноплева, на авиапатрулировании и тушении пожаров задействованы самолёты-зондировщики Ан-26 «Циклон» Авиалесоохраны, Як-42 Росгидромета, самолет МЧС России Бе-200, вертолеты Ми-8 и другие воздушные судна.

По данным Минэкологии республики на 8 августа, сейчас в Якутии действует 46 лесных пожаров на общей площади 260 тысяч га. За последнюю неделю число возгораний удалось уменьшить более чем в два раза. Якутские пожарные успешно выполняют задачу, поставленную в начале пожароопасного сезона: площадь, пройденная огнем, по сравнению с прошлым годом существенно сократилась. В 2021 году в это же время на территории республики бушевало 155 лесных пожаров на общей площади 3 355 384 га.

Снизить количество лесных пожаров в этом сезоне удалось благодаря дополнительным силам и средствам, выделенным правительством РФ. Кроме того, якутские пожарные накопили большой опыт в борьбе с огнем. В регионе выработаны ценные практики по борьбе с чрезвычайными ситуациями, и республика готова делиться ими с другими регионами.

Ситуацию с лесными пожарами в Якутии осложняют особенности рельефа. Почти все пожары обнаруживают на удаленных территориях или в горах. В лесной фонд республики внесена большая часть горной местности. Также в эту категорию земель входят притундровая площадь с болотами и район Колымы. В эти труднодоступные районы арктической зоны невозможно доставить технику и людей для тушения пожаров. По мнению экспертов, такие земли необходимо выводить из лесного фонда, но это решение должно быть принято на уровне Федеральное агентство лесного хозяйства. Самыми проблемными территориями Якутии остаются Алданский, Нерюнгринский районы, Томпонский и Оймяконский районы.

На всей территории Якутии продолжает действовать объявленный главой республики режим чрезвычайной ситуации. С начала пожароопасного сезона в регионе было обнаружено 511 лесных пожаров общей площадью 483 тысячи га. На их тушении задействованы 760 человек, из них 580 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 85 сотрудников лесопожарной службы, 20 сотрудников ГПС и МЧС. В республике работают специалисты из Бурятии, Забайкалья, Приморья, Хабаровска и Красноярского края.