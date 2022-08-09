Володин заявил, что большинство иностранных компаний отказались уходить из России

Володин сообщил, что попытка изолировать экономику РФ не удалась Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о провале антироссийской санкционной политики Запада. По словам политика, большинство иностранных компаний не собираются уходить с российского рынка, несмотря на санкции и ограничения, которые были введены против РФ Евросоюзом и США

«Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, из 1382 иностранных компаний 77,6% предприятий не стали закрывать свой бизнес в России», — написал в своем телеграм-канале председатель нижней палаты российского парламента.

Володин пояснил, что те бизнес-структуры, которые все же решились на уход из РФ, сейчас терпят значительные убытки из-за своего решения.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил о крахе попытки изоляции России со стороны Запада. По словам политика, изолировать РФ в долгосрочной перспективе в принципе невозможно. Бывший глава ФРГ допустил, что после окончания специальной военной операции РФ на Украине и Германия, и другие европейские страны вновь наладят тесное сотрудничество с Москвой.