Депутат Шеремет предложил создать объединение государств по образу СССР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет предложил создать добровольное объединение суверенных государств по образу Советского Союза, указав на то, что подобное объединение будет способно противостоять экспансии с западных стран.

По его словам, СССР сдерживало Североатлантический альянс «в его стремлении поработить и колонизировать весь мир».

«Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии», - приводит агентство РИА Новости слова депутата, который уточнил, что прообразом новой конфедерации может быть СССР.

Шеремет заявил, что после распада Советского Союза США стали вмешиваться в дела независимых стран на постсоветском пространстве, «организовывая цветные революции и госперевороты, создавая из суверенных государств своих сателлитов и проводя их постепенную оккупацию, подбираясь к границам России».

По его мнению, создание альянса независимых стран помогло бы государствам не только сохранить, но и укрепить свои суверенитеты, которые на данный момент подвергаются прениям со стороны Запада.