Иосиф Пригожин заступился за Софию Ротару и призвал россиян не критиковать ее

Иосиф Пригожин считает, что писать доносы на звезд должно быть стыдно Фото: Иван МАКЕЕВ

Продюсер Иосиф Пригожин призвал россиян не критиковать Софию Ротару. По его мнению, знаменитую певицу не стоит упрекать из-за ее позиции по Украине.

Поводом для резкой критики в адрес Ротару стало то, что артистка публично не поддержала спецоперацию РФ на Украине.

"Я абсолютно уверен, что она себе даже представить во сне не могла, когда начинала карьеру в Советском Союзе, что подобное может произойти между нашими двумя странами. И, я уверен, она как мама, бабушка, сделала бы все, чтобы между нашими странами был мир!" - сообщил Пригожин в интервью ОСН.

Также Пригожин считает, что россияне не должны писать доносы на Ротару и других знаменитостей, взгляды которых на ситуацию на Украине им не нравится: по мнению продюсера, подобные действия являются "постыдными".

По мнению продюсера, именно украинские власти, а также чиновники стран Прибалтики, всегда занимались преследованием неугодных артистов за их политическую позицию. Подобные действия Пригожин назвал "артистическими репрессиями".

"Они [политики Украины и Латвии] наносили удар по творческим людям, дабы не дать им возможность петь на родном языке", - подчеркнул он.

Ранее Ротару в честь своего дня рождения решила приехать в село Маршинцы на Украине, в котором она родилась. Знаменитая певица называет этот населенный пункт своим «местом силы», которое она часто посещает в непростые времена. Сын артистки в интервью сайту KP.RU сообщал, что во время празднования своего 70-летнего юбилея Ротару подняла тост «за мир».