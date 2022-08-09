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Звезды9 августа 2022 6:36

Иосиф Пригожин заступился за Софию Ротару и призвал россиян не критиковать ее

Продюсер считает, что упрекать Ротару никто из россиян не имеет права
Александр КИСЛОВ
Иосиф Пригожин считает, что писать доносы на звезд должно быть стыдно

Иосиф Пригожин считает, что писать доносы на звезд должно быть стыдно

Фото: Иван МАКЕЕВ

Продюсер Иосиф Пригожин призвал россиян не критиковать Софию Ротару. По его мнению, знаменитую певицу не стоит упрекать из-за ее позиции по Украине.

Поводом для резкой критики в адрес Ротару стало то, что артистка публично не поддержала спецоперацию РФ на Украине.

"Я абсолютно уверен, что она себе даже представить во сне не могла, когда начинала карьеру в Советском Союзе, что подобное может произойти между нашими двумя странами. И, я уверен, она как мама, бабушка, сделала бы все, чтобы между нашими странами был мир!" - сообщил Пригожин в интервью ОСН.

Также Пригожин считает, что россияне не должны писать доносы на Ротару и других знаменитостей, взгляды которых на ситуацию на Украине им не нравится: по мнению продюсера, подобные действия являются "постыдными".

По мнению продюсера, именно украинские власти, а также чиновники стран Прибалтики, всегда занимались преследованием неугодных артистов за их политическую позицию. Подобные действия Пригожин назвал "артистическими репрессиями".

"Они [политики Украины и Латвии] наносили удар по творческим людям, дабы не дать им возможность петь на родном языке", - подчеркнул он.

Ранее Ротару в честь своего дня рождения решила приехать в село Маршинцы на Украине, в котором она родилась. Знаменитая певица называет этот населенный пункт своим «местом силы», которое она часто посещает в непростые времена. Сын артистки в интервью сайту KP.RU сообщал, что во время празднования своего 70-летнего юбилея Ротару подняла тост «за мир».