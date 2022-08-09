Врач-токсиколог объяснил, что нарушение слуха у Корчевникова могла спровоцировать детская болезнь

Известный телеведущий Борис Корчевников давно страдает из-за нарушения слуха. В последнее время, как сообщают коллеги ведущего, его состояние ухудшилось. Поклонники Корчевникова допускают, что проблему усугубила перенесенная в 2015-м операция по удалению опухоли мозга. Но он сам опровергал эту мысль и делился, что причиной стал менингит.

Доктор медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, как это может быть связано со старыми болезнями. Напомнить о себе недуги могут даже спустя 30 лет.

Сказаться на слухе может перенесенный в детстве менингит. Во взрослом возрасте он способен привести к проблемам, вплоть до потери важнейших сенсорных способностей.

Врач поясняет, что гематоэнцефалический барьер (разделение между кровеносной и центральной нервной системами) запоминает все инфекции, перенесенные в прошлом.

- Стоит только человеку уже во взрослом состоянии переболеть какой-то инфекцией, могут развиваться такие осложнения, как слепота, глухота, - комментирует Пятому каналу Кутушов.

Осложнения, которые провоцирует менингит, звучат устрашающе: это слепота, глухота, эпилепсия, параличи, судороги, гидроцефалия (увеличение мозга), нарушения координации. А в особо опасных случаях может развиться ишемический инсульт.

Лечится менингит долго и кропотливо, важно чтобы человек после болезни тщательно следил за своим здоровьем.

О проблемах телеведущего со слухом стало известно весной этого года. Про это рассказал один из гостей — он пожаловался, что Корчевников его не слышал. Когда журналист разговаривает со своими собеседниками, ему приходится сильно напрягаться, чтобы разобрать его слова, передает телеканал "360".

Генеральному директору телеканала «Спас» и ведущему телеканала «Россия 1» Борису Корчевникову запретили въезд на Украину. Пока ограничение введено на три года, сообщает газета "Известия".