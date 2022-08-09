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Политика9 августа 2022 6:46

Медведев раскрыл природу украинской власти, напомнив об идеях Гитлера

Зампред Совбеза РФ возмутился антироссийскими заявлениями Зеленского
Александр КИСЛОВ
Дмитрий Медведев считает недопустимыми антироссийские заявления Владимира Зеленского

Дмитрий Медведев считает недопустимыми антироссийские заявления Владимира Зеленского

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал недопустимыми антироссийские заявления украинских властей и их призывы ввести в отношении россиян жесткие санкции и ограничения. По мнению политика, подобные высказывания граничат с нацизмом.

"Главный украинский клоун предложил „призвать к ответственности все население России“. Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть ещё вопросы о природе украинской власти?" - написал Медведев в своем телеграм-канале, комментируя последние заявления президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее украинские власти публично призвали руководство стран Запада запретить всем россиянам въезжать на территорию своих государств. В частности, с подобным призывом выступил украинский президент Владимир Зеленский. Пока страны ЕС и США не прислушались к его заявлению и подобные жесткие ограничения вводить не собираются.

Сам же Зеленский в ближайшее время рассмотрит антироссийскую петицию, предполагающую введение запрета на въезд на Украину для всех граждан РФ сроком на 50 лет. Соответствующее обращение к украинскому лидеру набрало более 25 тысяч подписей и теперь Зеленский обязан на него отреагировать.