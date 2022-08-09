Медведев раскрыл природу украинской власти, напомнив об идеях Гитлера

Дмитрий Медведев считает недопустимыми антироссийские заявления Владимира Зеленского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал недопустимыми антироссийские заявления украинских властей и их призывы ввести в отношении россиян жесткие санкции и ограничения. По мнению политика, подобные высказывания граничат с нацизмом.

"Главный украинский клоун предложил „призвать к ответственности все население России“. Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть ещё вопросы о природе украинской власти?" - написал Медведев в своем телеграм-канале, комментируя последние заявления президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее украинские власти публично призвали руководство стран Запада запретить всем россиянам въезжать на территорию своих государств. В частности, с подобным призывом выступил украинский президент Владимир Зеленский. Пока страны ЕС и США не прислушались к его заявлению и подобные жесткие ограничения вводить не собираются.

Сам же Зеленский в ближайшее время рассмотрит антироссийскую петицию, предполагающую введение запрета на въезд на Украину для всех граждан РФ сроком на 50 лет. Соответствующее обращение к украинскому лидеру набрало более 25 тысяч подписей и теперь Зеленский обязан на него отреагировать.