Юрий Лоза заподозрил Софию Ротару в лицемерии из-за денежных сборов для Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Музыкант Юрий Лоза в своем Telegram-канале прокомментировал сбор средств певицей Софией Ротару для помощи Киеву.

В день своего 75-летия, 7 августа, Ротару опубликовала в своих социальных сетях пост, сообщив о сборе средств в поддержку жен и детей украинских военных, а также заявила, что на данный момент находится на Западной Украине, в своем родном селе Маршинцы.

По словам Лозы, Ротару не собирается самостоятельно распределять то, что намерена собрать, и ей придется привлекать тех, кому не чуждо ничто коррупционное. Музыкант также отметил, что не помнит, чтобы певица помогала ранее женам и детям погибших защитников Донбасса.

«Если сейчас она действительно готова действенно поддерживать тех, кто воюет с российскими войсками, то как она будет в нашей стране доказывать, что ее обычное "я люблю вас!" произносится со сцены абсолютно искренне?», - заявил он, добавив, что «в зале наверняка будут родственники тех солдат, которых может убить оружие, купленное на ее деньги».