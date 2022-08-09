Премьер Польши не нашел время для встречи с Борисом Джонсоном Фото: REUTERS

Запланированный визит подавшего накануне в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Варшаву отменили, поскольку у главы польского правительства Матеуша Моравецкого не нашлось времени на встречу. Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что ранее Лондон и Варшава обсуждали несколько возможных дат для встречи двух премьеров, предварительно договорившись о понедельнике, 8 августа. Как отмечается, еще на прошлой неделе на Даунинг-стрит рассчитывали, что этот визит состоится.

«Но, к разочарованию команды Джонсона, офис Моравецкого затем уведомил их, что польский лидер больше не в состоянии встретить его 8 августа и вряд ли сможет найти время прежде, чем Джонсон покинет офис в сентябре», - сообщает агентство.

Как передает источник, команда Джонсона обратилась и в Белый дом, запросив телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Однако стороны пока не смогли найти подходящие время. Кроме того, политик надеется успеть на этой неделе поговорить по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном.