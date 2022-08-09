Запорожские власти готовы к тому, что Запад и Украина не признают итоги референдума о вхождении региона в РФ

Референдум о вхождении Запорожья в состав России уже начали готовить региональные власти Фото: REUTERS

Власти Запорожья считают, что руководство Украины и стран Запада не признает итоги референдума о вхождении области в состав РФ. Тем не менее, по словам члена совета областной военно-гражданской администрации (ВГА) Владимира Рогова, голосование состоится в любом случае вне зависимости от международной реакции на это событие.

"Понятно, что этот референдум [Киев не признает], но что там от Украины на тот момент останется? И Запад признавать не будет, но мы это проводим не для них, мы это проводим для себя, чтобы не было сомнений и глас народа был услышан", - сообщил Рогов в интервью ТАСС.

Ранее руководитель временной военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подписал распоряжение о проведении референдума о присоединении этого региона к России.

Это его решение активно поддержали более 700 местных активистов, политиков и общественников в ходе съезда, состоявшегося в Мелитополе. При этом дата проведения плебисцита на данный момент пока еще не определена, она будет озвучена позднее.