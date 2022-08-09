Россиянам закрыли для посещения Венсенский замок в пригороде Парижа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские граждане больше не смогут посещать Венсенский замок (Валь-де-Марн), в котором также находятся архивы Министерства вооруженных сил Франции. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

Как передает издание, причиной такого решения названа внутренняя директива, изданная после начала Россией специальной военной операции на Украине.

«Российские граждане больше не могут посещать Венсенский замок, в котором хранятся, среди прочего, архивы министерства вооруженных сил Франции», - отмечает агентства, ссылаясь на «внутреннее распоряжение», которое было издано после начала спецоперации.

Сообщается, что 28 июля двум россиянкам не позволили пройти в замок. Одна из женщин, которая является журналистом по профессии, рассказала агентству, что охрана запросила паспорт, после чего отказала во входе, а на вопрос о причинах отказа она получила ответ: «Потому что вы россиянки».

В расположенном к юго-востоку от Парижа замке Валь-де-Марн расположен один из центров Исторической службы защиты. Данные библиотеки и архивы остаются доступными для публики, но при определенных условиях.