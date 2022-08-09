Путин спас Эрдогана в критический момент

Bloomberg: Путин спас Эрдогана и помог стабилизировать экономику перед выборами Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин оказал поддержку турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в самый критический момент. Такое мнение высказали журналисты Bloomberg, которые считаю, что состоявшиеся накануне переговоры в Сочи приведут к тому, что Анкара сможет частично перейти к оплате российского газа за рубли, стабилизировав курс лиры, а также избежав резкого скачка цен.

Сообщается, что такие шаги крайне необходимы для Эрдогана в преддверии новых президентских выборов, которые состоятся в следующем году. Журналисты отмечают, что рейтинги действующего турецкого лидера приближается к рекордно низким показателям, а ситуация с экономикой серьезно дестабилизирует положение.

Отмечается, что переговоры состоялись «вскоре после того, как золотовалютные резервы Турции уже увеличились благодаря переводу российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» денежных средств своей турецкой дочерней компании «Аккую Нуклеар» для строительства АЭС на побережье Средиземного моря».

Тем не менее в статье обращают внимание на то, что Эрдоган ходит по краю, развивая отношения с Россией на фоне жестких санкционных ограничений запада Запада. Журналисты заявляют, что Анкара в данной ситуации заняла нейтральную позицию, осудив боевые действия, однако не введя ограничительных мер, но рассчитывая углубить экономические связи с Москвой и при этом не желая спровоцировать полномасштабный разрыв с союзниками по НАТО.