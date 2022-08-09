Стас Костюшкин поделился неприятными впечатлениями о выступлениях с Лаймой Вайкуле

Лайма Вайкуле Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певец Стас Костюшкин рассказал о неприятных воспоминаниях со времен совместных концертов с Лаймой Вайкуле. По его словам, во время выступления исполнительница хита певица совершенно на него не смотрела, и даже не могла запомнить его имя.

Стас Костюшкин начинал свою карьеру с выступлений в дуэте «Чай вдвоем». Лайма Вайкуле, находилась на сцене с артистами, отдавала предпочтение втором участнику группы Денису Кляверу, просто игнорирую другого и не запоминая, как его зовут

«Лайма вообще не могла выучить, как меня зовут. Все время говорила: «Сейчас на сцену я хочу пригласить двух потрясающих ребят. Это очаровательный Денис и…» Она смотрела на меня, и я просто выходил в тишине», - сказал певец на YouTube-шоу «Старый друг».

Костюшкин рассказал, что как-то к нему подошел продюсер Андрей Болтенко, сообщив, что тот будет петь с Вайкуле, а позже продюсер увидел, что певица совершенно не замечает своего коллегу.

Тем не менее, Костюшкин заявил, что восхищается Вайкуле как профессионалом, а также смотрел все шоу артистки.