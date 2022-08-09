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Политика9 августа 2022 8:13

Власти Запорожской области призвали Украину перед контрнаступлением вспомнить слова Александра Невского

В администрации региона заявили, что слова украинских властей о контрнаступлении рассчитаны на внутреннюю аудиторию
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Власти Запорожской области призвали Украину перед контрнаступлением вспомнить слова Александра Невского

Власти Запорожской области призвали Украину перед контрнаступлением вспомнить слова Александра Невского

Фото: REUTERS

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинским властям, который регулярно сообщают о готовящемся контрнаступлении, необходимо помнить слова, приписываемые древнерусскому князю Александру Невскому.

Рогов уточнил, что речь идет о фразе, которая ранее была воспроизведена в историческом фильме знаменитого режиссера Сергея Эйзенштейна. Древнерусский князь произносил эти слова перед пленным немецким рыцарем - крестоносцем: «Кто к нам с мечем придет, тот от меча и погибнет».

«Все их планы ждет неминуемое поражение», - приводит РИА Новости заявление главы администрации региона, который отметил, что, по его мнению, все слова украинских властей о контрнаступлении рассчитаны на внутреннюю аудиторию для того, чтобы «отвлечь внимание от поражения в Донбассе и краха экономики страны».