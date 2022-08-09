В российской системе бронирования авиабилетов будет работать только отечественное ПО Фото: Иван ВИСЛОВ

Правительство РФ уточнило требования к российской системе бронирования авиабилетов. Об этом пресс-служба кабмина сообщила во вторник, 9 августа.

«В автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) будет использоваться только российское программное обеспечение», - говорится в заявлении пресс-службы.

Уточняется, что новые требования к системе и защите данных был утверждены постановлением, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а действовать нововведения начнут с 30 октября 2022 года.

Сообщается, что речь идет о защите системы от возможных санкционных ограничений, а также безопасности персональных данных российских граждан, которые бронируют авиабилеты на внутренние рейсы. Отмечается, что автоматизированная система, а также все ее элементы не должны иметь функций принудительного обновления, а также управления из-за грницы.

«Решение позволит избежать сбоев в воздушных перевозках, которые могут возникнуть, если собственники зарубежных информационных систем введут ограничения на их использование», - говорится в заявлении.