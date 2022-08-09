Россия вывела на орбиту иранский спутник дистанционного зондирования Земли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия вывела на орбиту построенный по заказу Ирана спутник дистанционного зондирования Земли, сообщили представители "Роскосмоса" в Телеграм-канале.

"Иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям" был успешно выведен на целевую орбиту при помощи стартовавшей с космодрома Байконур российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат", - говорится в посте.

Россия вывела на орбиту иранский спутник дистанционного зондирования Земли, фото: Телеграм-канал "Роскосмоса"

Также уточняется, что "Союз" с иранским спутником и 16 российскими малыми аппаратами стартовал с Байконура в 8:52 по московскому времени..

Ранее сообщалось, что Роскосмос планирует запуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" на рубеже 2022-2023 годов. Ракета уже изготовлена и находится на космодроме Плесецк.

Также ранее стало известно, что "Роскосмос" прекратил производство и продажу санок. До этого данную продукцию долгое время реализовывали только со склада.