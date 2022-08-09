В России 9 августа 2022 выявлено 16 325 случаев заболевания коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в России выявлено 16 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные во вторник, 9 августа 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 60 летальных исходов, а в связи с выздоровлением выписано 13 092 человека, что 50,1% больше по сравнению с минувшим понедельником, 8 августа. Количество госпитализаций также увеличилось, однако процент значительно выше. Так, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 2 574 человека, а это на 105,6% больше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на вторник, 9 августа 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии в России выросло до 18 746 886. Жертвами инфекцией стало 382 846 человек, а из больниц выписали 18 061 168 пациентов.

Напомним, днем ранее Оперштаб предоставил статистику, согласно которой показатель заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 80,2 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 59,7%. Сообщалось, что увеличение заболеваемости произошло в 85 российских регионах.