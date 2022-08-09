Для защиты Запорожской АЭС усилят системы противовоздушной обороны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на сегодняшний день Запорожская атомная электростанция (АЭС) работает штатно, однако для ее защиты от ударов украинских военных будут усилены системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее появились сообщения о том, что два из шести энергоблоков Запорожской АЭС работают не на полную мощность, что произошло после обстрелов территории атомной электростанции со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Министерстве обороны РФ заявили, что повреждена высоковольтная линия, а также произошел скачок напряжения, который вызвал задымление на открытом распределительном устройстве станции.

«Блоки находятся в безопасности, станция работает в штатном режиме. Я знаю, что военные поставили вопрос на еще больший контроль, будут усилены средства ПВО для защиты станции», - заявил глава военно-гражданской администрации региона в эфире телеканала «Россия 24», уточнив, что на сегодняшний день «восстановили линии электропередачи, восстановили подстанцию, которая была повреждена».