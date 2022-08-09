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Политика9 августа 2022 9:04

Глава Крыма Аксенов ждет, что Зеленский призовет "окончательно решить русский вопрос"

Украинский президент перешел все грани дозволенного, считает Аксенов
Александр КИСЛОВ
Сергей Аксенов возмущен русофобскими заявлениями украинского лидера

Сергей Аксенов возмущен русофобскими заявлениями украинского лидера

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может публично заявить о желании "окончательно решить русский вопрос". По его мнению, это может стать логичным продолжением русофобских заявлений Зеленского.

Аксенов убежден, что градус агрессии в заявлениях Зеленского будет повышаться. Он также публично назвал Зеленского "клоуном" и "разжигателем войны".

"Разжигатель войны Зеленский заявил, что ответственность за происходящее на Украине несет все население России. Похоже, следующим шагом станет призыв к «окончательному решению русского вопроса». Что у Запада на уме, то у клоуна на языке", - отметил глава Крыма в своем телеграм-канале.

Ранее Зеленский публично призвал руководителей западных стран применить по отношению к россиянам "принцип коллективной ответственности" в связи со спецоперацией РФ на Украине. По его мнению, иностранные политики должны навсегда закрыть въезд для россиян в свои государства.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, реагируя на слова Зеленского, заявил, что они проявляют сущность украинской власти, а идеи киевского режима похожи на идеологию Адольфа Гитлера.