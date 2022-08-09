Глава Крыма Аксенов ждет, что Зеленский призовет "окончательно решить русский вопрос"

Сергей Аксенов возмущен русофобскими заявлениями украинского лидера Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может публично заявить о желании "окончательно решить русский вопрос". По его мнению, это может стать логичным продолжением русофобских заявлений Зеленского.

Аксенов убежден, что градус агрессии в заявлениях Зеленского будет повышаться. Он также публично назвал Зеленского "клоуном" и "разжигателем войны".

"Разжигатель войны Зеленский заявил, что ответственность за происходящее на Украине несет все население России. Похоже, следующим шагом станет призыв к «окончательному решению русского вопроса». Что у Запада на уме, то у клоуна на языке", - отметил глава Крыма в своем телеграм-канале.

Ранее Зеленский публично призвал руководителей западных стран применить по отношению к россиянам "принцип коллективной ответственности" в связи со спецоперацией РФ на Украине. По его мнению, иностранные политики должны навсегда закрыть въезд для россиян в свои государства.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, реагируя на слова Зеленского, заявил, что они проявляют сущность украинской власти, а идеи киевского режима похожи на идеологию Адольфа Гитлера.