Следователи проверили электронную переписку канцлера ФРГ Шольца на связь с делом Cum Ex

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Прокуратура Кельна (Германия) проверила электронную переписку канцлера ФРГ Олафа Шольца на связь с делом Cum Ex, в рамках которого расследуется возможная связь сопартийцев политика с преступной группой злоумышленников, которые с помощью схемы по возврату налога на прирост капитала обокрали государственную казну на миллиарды евро, сообщает издание Handelsblatt.

По данным газеты, ордер на обыск почтового ящика Шольца выдали 30 марта текущего года. Как уточняется, прокуратура Кельна проверила электронные письма, заметки в календаре и вложения с 1 января 2015 года в официальном электронном почтовом ящике Шольца на тот период, когда он был бургомистром Гамбурга - "olaf.scholz@sk.hamburg.de", сообщает Handelsblatt.

Ранее немцы призвали Шольца уйти в отставку из-за России.

Также ранее KP.RU писал, что Шольц может потерять пост вслед за Джонсоном из-за сексуального скандала. Сообщалось, что, по меньшей мере, восьмерым девушкам были подмешаны в напитки “наркотики для изнасилования” на закрытой вечеринке, на которой присутствовал канцлер ФРГ Олаф Шольц.