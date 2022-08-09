Умер Иссэй Миякэ, японский дизайнер и модельер

Иссэй Миякэ Фото: EAST NEWS

Умер Иссэй Миякэ, японский модельер и дизайнер с мировым именем. Ему было 84 года, сообщило агентство Киодо.

По информации агентства, Миякэ ушел из жизни 5 августа 2022 года. Причиной смерти указывается гепатоцеллюлярная карцинома.

Иссэй Миякэ - один из самых известных мировых модельеров одежды, также под его именем выпускались духи.

Ранее сообщалось, что умер Тьерри Мюглер, французский модельер и основатель дома моды Mugler, ему шел 74-й год. Известность мирового уровня французкий модельер получил в 1980-х годах. В 1992 году он учредил свой парфюмерный бренд. В 2002 году Мюглер принял решение оставить пост креативного директора своего дома моды, но при этом продолжал шить одежду.