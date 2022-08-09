Российские интернет-магазины создали единую систему для борьбы с контрафактом

Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" создали единую систему для борьбы с контрафактом Фото: REUTERS

Маркетплейсы Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет» создали единую систему для обмена информацией о продавцах контрафактной продукции, что позволит предотвратить продажи нелегальных товаров, а также сократить распространение такой продукции в интернете. Об этом сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

«Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркет" впервые начали обмениваться информацией о продавцах контрафактной продукции. Данное решение позволит предотвратить возможные случаи продаж нелегальных товаров и сократит их распространение», - приводит ТАСС заявление АКИТ.

Уточняется, что в данную систему будут вносить данные о случаях размещения контрафакта, а также о продавцах и информация из документов, которые подтверждают нарушение. Маркетплейс, который нашел контрафакт, должен заблокировать его на своем сайте. Если же этого продавца обнаружат на других площадках, можно будет запросить документы, заблокировав при отсутствии или недостоверности.

Как сообщается, интернет-магазины собираются разработать совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) механизм приостановки деятельности поставщиков контрафакта. Согласно планам, деятельность продавца изначально будет приостанавливать на три месяца, а после повторного нарушения ему могут отказаться в размещении товара на всех площадках России, подключенных к системе.

Напомним, с 1 марта 2023 года маркетплейсы будут обязаны выполнять все требования к обороту товаров, а также понесут ответственность при продаже непромаркированной продукции и контрафакта.