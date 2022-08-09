Роспотребнадзор заявил, что возобновление ограничений из-за коронавируса в России не требуется Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Роспотребнадзоре во вторник, 9 августа, заявили, что возобновление ограничительных мер на фоне распространения коронавирусной инфекции в России на данный момент не требуется.

В ведомстве напомнили, что по итогам прошлой недели в стране было зафиксировано 117 752 случая заболевания коронавируса, а показатель заболеваемости составил 80,24 на 100 тысяч населения, что на 59,7% выше, чем на прошлой неделе. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 12 регионах, а само увеличение заболеваемости произошло в 85 российских регионах.

«На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма «Омикрон», возобновление ограничительных мер не требуется», - говорится в заявлении ведомства, где отмечается, что «целесообразно рекомендовать лицам из групп риска (пожилым людям и больным хроническими заболеваниями) ношение масок в общественных местах, местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы)».