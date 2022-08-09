Глава Амурской области Василий Орлов: «Новый физкультурно-оздоровительный комплекс у школы Возжаевки будет доступен всем желающим»

Новый ФОКОТ откроется 12 августа. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области 12 августа начнет работу физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа при школе №2 в селе Возжаевка Белогорского района. Новый спортивный комплекс – уже третий объект, построенный по региональному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт».

Глава региона Василий Орлов подчеркнул, что в свободное от уроков время спортивная площадка будет открыта для всех желающих.

- Это принципиальная позиция. Спортивные площадки, которые мы строим по всей области, должны быть доступны всем жителям населенного пункта, вне зависимости от их возраста и спортивной подготовки, - отметил Василий Орлов. В школе №2 Возжаевки учатся больше трехсот ребят – не только местных, но и из соседних сел. Рядом расположен детский сад и спортивная школа. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началось в 2021 году.

- ФОКОТ в Возжаевке — третий, возведенный по проекту «Спорт – норма жизни», - рассказал Василий Орлов. - Аналогичные объекты открыты также при школах в Белогорске и Томском Серышевского района. Сейчас на них проводят не только уроки физкультуры. На тренировки собираются спортивные команды и секции, занимаются местные жители. Проект «Спорт – норма жизни» стартовал в Амурской области в 2019 году. Финансирование идет не только на строительство новых спортивных объектов, но и на поддержку уже существующих. Адресные субсидии получают 8 спортивных школ региона.