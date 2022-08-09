Александр Бортников, фото: Михаил Метцель, ТАСС

Национальный антитеррористический комитет (НАК) России сообщил, что спецслужбы Украины усилили вербовку молодежи в экстремистские организации.

“В I полугодии текущего года из 61 предотвращенного преступления террористической направленности 26 подготавливались молодыми людьми в возрасте до 25 лет, 32 преступления готовились к совершению лицами, оказавшимися под влиянием неонацистской идеологии. В 2021-2022 годах правоохранительные органы в более чем в 50 регионах пресекли деятельность свыше 150 членов сообщества “Маньяки. Культ убийц””, - уточнил глава Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александр Бортников в ходе заседания НАК, где рассматривались вопросы профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среде.

Также Бортников отметил, что международные террористические организации и идеологи деструктивных течений продолжают попытки вовлечения подростков в свою противоправную деятельность в частности, используя для этого интернет.

Ранее STAV.KP.RU писал,, кого и зачем вербуют экстремисты. Отмечалось, что присяга на верность экстремистским лидерам всегда приводит к трагедии.