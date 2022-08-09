Песков отреагировал на призыв Зеленского ограничить въезд в Европу для россиян

В Кремле считают, что попытки изолировать Россию и соответствующие призывы украинского президента Владимира Зеленского не имеют никаких перспектив. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Скорее всего, иррациональность в мышлении в данном случае зашкаливает. К этому можно относиться только чрезвычайно негативно. Душок у таких инициатив не очень хороший, если не сказать большего" - сказал представитель Кремля.

Песков также уточнил, что российские власти надеются, что Запад не будет реагировать на антироссийские инициативы Зеленского.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский публично призвал западных лидеров ввести тотальную изоляцию для граждан России, запретив для них въезд в свои государства. По его мнению, по отношению к россиянам необходимо применить "принцип коллективной ответственности". Зампред Совебеза РФ Дмитрий Медведев и глава Крыма Сергей Аксенов резко негативно отреагировали на заявление Зеленского, а западные лидеры пока не спешат прислушиваться к его призыву.