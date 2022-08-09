Путин обсудил с главой Израиля Ицхаком Герцогом вопросы двустороннего сотрудничества

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин провел сегодня, 9 августа, телефонный разговор с главой Израиля Ицхаком Герцогом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Состоялся телефонный разговор с президентом Израиля Герцогом у президента Путина", - уточнил он журналистам.

Также представитель Кремля добавил, что лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, в гуманитарной сфере с учетом богатого исторического наследия отношений России и Израиля.

Кроме этого, была затронута проблематика работы в РФ организации, представляющей интересы Еврейского агентства ("Сохнут"). Стороны договорились,, что контакты по этой теме будут продолжаться по линии соответствующих ведомств обоих государств.

Ранее Путин обсудил с Лукашенко проекты по импортозамещению. Главы государств также обменялись мнениями по темам международной повестки.

Также ранее российский лидер обсудил с Кудриным результаты работы Счетной палаты. За прошлый год ведомство выявило нарушений на 1,5 триллиона рублей.