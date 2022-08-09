В России не выявлено заражений новым видом генипавируса «Ланъя» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Случаев заражения новым видом генипавируса «Ланъя» (LayV) в России пока не выявлено, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре. Там отметили, что риск завоза вируса в РФ низкий.

«В России не выявлено случаев инфицирования LayV. Риск завоза инфекции расценивается как низкий: возможность передачи между людьми не доказана и маловероятна», – рассказали в ведомстве.

Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, мероприятия по санитарной охране территории России позволяют минимизировать риски завоза в страну инфекционных заболеваний. Кроме того в ведомстве добавили, что тест-систему на выявление LayV в случае необходимости могут разработать в РФ в кратчайшие сроки.

Как писал сайт KP.RU, группа ученых обнаружила в Китае новый вид генипавируса, которым уже заразились по меньшей мере 35 человек. Исследование проводили китайские и сингапурские ученые, которые представили статью в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM), уточнив, что новый генипавирус получил название «Ланъя» (Langya henipavirus, LayV).