В Совфеде назвали Зеленского наполеончиком

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский вообразил себя "наполеончиком" и ведет себя как маленький узурпатор, призывая западные государства закрыть въезд для граждан России, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Зеленский вообразил себя каким-то "наполеончиком" - то он хочет запереть каждого россиянина, то он требует от России отмены референдума в Запорожье, как будто она имеет какое-то отношение к этому", - отметил Джабаров.

Странам Запада следует закрыть въезд для всех россиян на один год в качестве ответной меры против спецоперации, заявил ранее в интервью Washington Post Зеленский. Он назвал закрытие границ "самыми важными санкциями", которые, по его мнению, позволят восстановить статус-кво на момент начала боевых действий.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 августа 2022 года можно прочитать здесь.