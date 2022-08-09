Компания-производитель ищет «профессиональных сновидцев» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская компания по производству матрасов Casper открыла вакансию для людей, которые имеют «отличные способности к засыпанию».

Как передает CNN, в описании вакансии отмечается, что соискатель помимо «отличных способностей к засыпанию» должен также иметь «желание спать как можно больше» и уметь спать в совершенно любых условиях. Сообщается, что график работы может быть гибким.

Тем не менее, «профессиональные сновидцы» должны также заниматься социальными сетями компании, рассказывая пользователям о своем профессиональном опыте в различных соцсетях.

Как уточняется, помимо обычных корпоративных бонусов работники получат возможность приходить на работу в пижаме, а также смогут получать бесплатно определенную часть продукции компании.

В объявлении сообщается, что данная вакансия открыта до четверга, 11 августа.