Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ под Винницей

В Минобороны России заявили об уничтожении важного военного объекта в Винницкой области Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине уничтожили командный пункт ВСУ в Винницкой области. Об этом сообщает российское министерство обороны.

В ведомстве подчеркивают, что удар по объекту наносился высокоточным оружием.

"В результате ударов высокоточными ракетами в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области уничтожен действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины.", - отметил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ранее российское министерство обороны сообщало о ликвидации украинского военного корабля и склад с американскими боеприпасами в Одесской области Украины. Также ведомство неоднократно отчитывалось об уничтожении поставленных Украине США и Великобританией реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасов к ним.