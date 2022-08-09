В Минске выявили первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон-ниндзя" Фото: REUTERS

Первый случай коронавируса штамма "омикрон-ниндзя" был выявлен в Минске. Об этом сообщило сегодня, 9 августа, агентство Минск-Новости.

По его данным, инцидент заражения был подтвержден лабораторно. Как уточняется, штамм "ниндзя" или "омикрон 4/5", является пятой линией мутировавшего вируса из Южной Африки, этот вариант ковида наиболее эффективно уходит от иммунного ответа. Медики столицы посоветовали пройти вакцинацию и ревакцинацию накануне осеннего сезона вирусов.

Ранее Минздрав Белоруссии прогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в сентябре этого года. По информации ведомства, сейчас в республике циркулирует, преимущественно, штамм "омикрон" - подвиды ВА.4 и ВА.5, и примерно 10% - "стелс-омикрон".

Ранее вирусолог рассказал о новом варианте коронавируса - “кентавр”.

Также медики рассказали, как действует на здоровье “кентавр” - новый вариант коронавируса. Этот вариант омикрон-штамма распространяется по всему миру.