Змеи в Хабаровском крае стали вести себя спокойнее

Так выглядит щитомордник, осторожно, он ядовит. Фото: Александр СУСЛОВ.

Активная фаза выхода из зимовки, первая линька и размножение завершилось у змей Нижнеамурья. Сейчас у них начался спокойный период, сообщает Транссибинфо.

По информации сайта, в данный момент самки вынашивают потомство. В частности, гадюковые – гадюки и щитомордники – яйцеживородящие. Сейчас их можно встретить с утра и примерно до обеда. В это время они греются на солнце среди скал, гор, коряг и в долинах рек. При этом когда солнце начинает по-настоящему печь, змеи уползают в глубину скал и коряг и прячутся там до спада жары. В затемненных местах среди скал или деревьев они могут лежать целый день.

Отмечается, что уссурийский щитомордник чаще всего находится ближе к водоемам, а средний – любит возвышенности. Различить их между собой можно по расцветке головы. У обоих видов на боковой поверхности головы есть темная полоса от глаза до угла пасти. Однако у уссурийского щитомордника над полосой есть еще одна светлая тонкая полоска. Отличить гадюковых змей Приамурья от неядовитых можно и по зрачку. У ядовитых он вертикальный.