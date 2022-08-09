Reuters: ФРГ к 2030 году потеряет свыше 260 млрд долларов из-за конфликта на Украине Фото: REUTERS

Экономика Германии к 2030 году лишится свыше 260 миллиардов долларов из-за кризиса на Украине и высоких цен на энергоносители, пишет Reuters.

Как показали результаты исследования Института занятости (IAB), на которое ссылается издание, это неизбежно вызовет негативные последствия на рынке труда.

"В сравнении с ожиданиями Европы, ВВП Германии на будущий год упадет на 1,7%, а количество занятых уменьшится примерно на 240 тысяч человек", - уточняется в публикации.

Также в издании добавили, что одной из самых пострадавших отраслей будет гостиничный бизнес и индустрия досуга и развлечений.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 августа 2022 года можно прочитать здесь.