Удмуртия оказалась на 1 месте в ПФО по индексу промышленного развития

Индекс промышленного производства в Удмуртии составил 108,3% Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

Удмуртия лидирует в Приволжском федеральном округе (ПФО) по индексу промышленного производства. Об этом сообщает Udm-info со ссылкой на данные Удмуртстата.

«Удмуртия заняла 1 место по индексу производства в ПФО. Спад производства отмечен в Саратовской, Самарской, Оренбургской и Ульяновской областях, Марий Эл и Чувашии», - пишет издание.

По итогам первых шести месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года индекс промышленного производства в Удмуртии составил 108,3% (в целом по России – 102%). В июне 2022 года в сравнении с июнем 2021 года промышленное производство в Удмуртии выросло на 10,7% (в России сократилось на 1.8%).

Добыча полезных ископаемых в целом выросла на 8,3%. Рост производства в сырьевом секторе связан с увеличением объемов добычи газа (+20,4%) и нефти (+8%).

«Обрабатывающие производства тоже показали рост на 11,4%. Здесь сильнее всех выросло производство текстиля - в 10,1 раза, прочих транспортных средств и оборудования - в 2,7 раза, бумаги и бумажных изделий – в 1,8 раза, химпродукции – в 1,3 раза», - пишет новостной портал.

На 6,3% выросла пищевая промышленность. Так, в производстве сливочного масла отмечен рост более чем на 31%, сыра – на 31%, молока – на 5%. При этом стали меньше производить кондитерских изделий (в 1,4 раза), колбасы (на 9%) и пива (на 16%).

Отмечен спад в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в 2,6 раза, в полиграфической деятельности и копировании носителей информации в 1,3 раза, в производстве кожи и изделий из кожи, мебели в 1,2 раза.

Кроме того, Удмуртстат фиксирует падение в энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении - на 8,2%, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов - в 1,3 раза.