В офисе Зеленского объяснили заявления о контрнаступлении ВСУ на Херсон

В офисе Зеленского назвали заявления о контрнаступлении ВСУ частью «информационно-психологической операции» Фото: REUTERS

Заявления украинских властей о планировании контрнаступления на Херсон были частью информационно-психологической операции, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Была ли это информационно-психологическая спецоперация? Безусловно. Сегодня все публичные комментарии – это часть информационно-психологической спецоперации. Нам нужно деморализовать русскую армию. Они должны понимать, что здесь постоянно будет вестись огонь. Это ключевое», – сказал он в интервью украинской службе BBC.

По словам Подоляка, Вооруженные силы Украины, в отличие от России, ведут боевые действия «креативно», и это видят ее партнеры. Как объяснил советник главы офиса Владимира Зеленского, «креативная война» – это нанесение максимального ущерба тыловому обеспечению и обескровливание армии.

Он заявил, что контрнаступление в понимании Украины можно охарактеризовать словами знаменитого боксера Мухаммеда Али «порхать как бабочка и жалить как пчела». Подоляк назвал такую тактику ВСУ «фантастической»

Напомним, ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о возможности контрнаступления ВСУ при получении большого количества оружия от Запада.

Сайт kp.ru разбирался, смогут ли союзные войска отбить контрнаступление Украины в августе.