В МИД Китая одной картинкой высмеяли западную демократию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь опубликовал в своем аккаунте в Twitter картинку, которая высмеивает лицемерные слова Вашингтона о демократии.

«Демократия или демосумасшествие (от слов democracy и crazy - ред.)?» - задался риторическим вопросом китайский дипломат.

На картинке можно увидеть изображение трех военных конфликта, в которых приняла участие американская армия. При этом Вашингтон использовал демократию в качестве повода для применения своих Вооруженных сил. Речь идет об Афганистане, Ираке и Кубе.

В МИД Китая одной картинкой высмеяли западную демократию Фото: Twitter.com

Напомним, отношения между Вашингтоном и Пекина ухудшились после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в столицу Тайваня в минувший вторник, 2 августа. Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин заявил тогда о том, что Китай примет все возможные контрмеры в ответ на визит американского политика, отметив также, что китайская сторона будет «решительно защитит национальный суверенитет».