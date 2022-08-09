Бакалавриат будет сохранен в новой системе высшего образования РФ

В России будет создаваться собственная национальная система высшего образования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бакалавриат решено сохранить в новой национальной системе высшего образования РФ, но по точным наукам в большинстве случаев будет вводиться специалитет. С таким заявлением выступил ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Наша генеральная линия – специалитет, аспирантура должна быть научной, а не учебной. И, конечно, сохранить бакалавриат в тех случаях, когда это диктуется какими-то условиями", - цитирует его ТАСС.

Садовничий полагает, что поступать в магистратуру смогут как россияне, получившие степень бакалавра, так и те, кто закончат программу специалитета.

Ранее стало известно о том, что все российские вузы были официально исключены из Болонского процесса. Фактически, как сообщали в министерстве высшего образования и науки РФ, не Россия вышла из Болонской системы, а ее саму отстранили от участия в ней.

Теперь в России по решению властей создается национальная образовательная система, которая будет уже в ближайшее время презентована на высоком уровне. При этом возвращаться к советской системе образования не планируется.