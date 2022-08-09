ВС Украины получили первую партию турецких бронемашин Kirpi Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины получили партию бронемашин Kirpi турецкого производства, 50 машин уже находятся на передовой, сообщил депутат правящей партии "Слуга народа" Юрий Мисягин.

"Две бригады морской пехоты уже пользуются 50 машинами. Ждем еще полторы сотни! Пулемет, которым можно управлять вручную и поворачивать на 360 градусов, система пожаротушения, хорошая противоминная защита авто, броня Б6, 12 бойцов + экипаж", - цитирует Мисягина портал "Украинского милитарного центра".

Ранее Небензя назвал военным преступлением поставки оружия Украине Западом. Постпред России при ООН подчеркнул, что Запад игнорирует военные преступления Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 августа 2022 года можно прочитать здесь.