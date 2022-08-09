В офисе президента Украины заявили, что две трети мира поддерживают Россию Фото: REUTERS

Помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что значительная часть мира занимает пророссийскую позицию или продолжает взаимодействовать с Россией, несмотря на санкционные ограничения, которые были введены ранее западными странами.

По его словам, в Киеве понимают, что «мир неоднороден», и часть государства «признала Россию страной-агрессором и ввела очень мощные санкции». «Но две трети мира занимает либо нейтральную позицию и ведет определенные бизнес-коммуникации с РФ, либо вообще стоит на пророссийских позициях», - заявил политик в интервью украинской службе BBC.

Подоляк считает, что все это происходит, поскольку «определенное время» данные государства страны были ориентированы на российскую экономику, получая от Москвы «какие-то дивиденды».

Напомним, накануне обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung написал о том, что Германии и Австрии достаточно высок уровень поддержки российского президента Владимира Путина и России в целом.