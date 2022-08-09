Батальон ВСУ утратил боеспособность из-за потери более 340 военных Фото: REUTERS

Один из батальонов Вооруженных сил Украины потерял боеспособность вследствие потери более 340 военнослужащих при атаке российских сил, рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате активных наступательных действий подразделений российских войск утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады. Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными, оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции», – сообщил он на брифинге.

Напомним, накануне в Минобороны РФ заявили, что украинское неонацистское формирование «Кракен» утратило свою боеспособность в результате ударов ракет Воздушно-космических сил России. Для срочного восполнения потерь командиры нацбатальона безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей города Харькова, отметили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, ранее три бригады ВСУ утратили боеспособность и оставили свои позиции в результате наступления союзных сил России, Донецкой и Луганской народной республик.