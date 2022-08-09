Россия рассчитывает, что МАГАТЭ направит миссию на обстреливаемую ВСУ Запорожскую АЭС

Украинские боевики ведут интенсивные обстрелы Запорожской АЭС, находящейся под контролем России Фото: REUTERS

Российские власти и военные готовы оказать максимально возможное содействие по организации доступа миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, которая подвергается регулярным мощным обстрелам со стороны украинских боевиков.

При этом в МИД РФ считают, что организацию визита миссии МАГАТЭ могут сорвать действия руководства Организации объединенных наций.

"Надеемся, что в нынешней ситуации генсек ООН осознает всю полноту ответственности и не станет через подотчетный ему департамент секретариата препятствовать проведению миссии МАГАТЭ. Со своей стороны готовы к оказанию максимально возможного содействия в решении всех организационных вопросов", - говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел России.

Ранее в министерстве обороны РФ предупредили о том, что постоянные обстрелы ВСУ Запорожской АЭС могут привести к масштабной катастрофе, последствия которой будут весьма серьезными не только для Украины и России, но и для всей Европы.

В военном ведомстве подчеркнули, что возможный масштаб потенциальной катастрофы на Запорожской атомной электростанции может быть гораздо выше, чем у аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.

Украинские власти при этом не отрицают, что ведут мощные регулярные обстрелы Запорожской АЭС, но отказываются признать серьезную опасность подобных действий ВСУ.