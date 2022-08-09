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Экономика9 августа 2022 11:59

Путин призвал врио главы Кировской области активнее заниматься газификацией региона

Об этом российский лидер говорил на встрече с Александром Соколовым
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым отметил необходимость более активно заниматься газификацией региона.

"И конечно, газификацией следует заниматься более активно, что и будем делать. Нужно вписаться обязательно в то, что делается у нас на уровне федерации и по линии "Газпрома", - подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин и глава Турции Эрдоган приняли совместное заявление после переговоров, прошедших 5 августа 2022 года.

Также ранее Путин поручил продлить ограничения на экспорт удобрений до 31 августа 2022. Мера распространяется на вывоз удобрений в страны, не являющиеся членами ЕАЭС.

Кроме этого, недавно российский лидер запретил сделки с долями граждан недружественных стран в ряде проектов. Запрет будет действовать до конца 2022-го года.