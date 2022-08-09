Минобороны России обнародовало статистику по погибшим зарубежным наемникам ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самые большие потери среди всех прибывших воевать на стороне Киева зарубежных наемников с начала российской спецоперации на Украине понесла Польша - было уничтожено 643 боевика, далее следуют США (241) и Канада (213), говорится в опубликованной сегодня, 9 августа, сводной таблице Минобороны России.

По данным Минобороны РФ, из граждан США воевать на стороне Киева прибыли 565 человек, из них 241 погибли, 243 сбежали, 81 по состоянию на 5 августа 2022 года остались в строю. Среди 608 граждан Канады, приехавших в зону боевых действий, в строю остались 190 наемников, 213 были убиты, 205 сбежали.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 августа 2022 года можно прочитать здесь.