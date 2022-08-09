Путин призвал врио главы Кировской области не «лакировать» проблемы Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел встречу в видеоформате с временно-исполняющим обязанности Кировской области Александром Соколовым. В беседе с врио главы региона российский лидер призвал не замалчивать проблемы, характерные для моногородов области.

«Их всего 11 в области, и четыре из них находятся в такой ситуации, которая требует того, чтобы ими заниматься на постоянной основе. От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема – это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

Глава государства обратил внимание Соколова на необходимость активного взаимодействия с федеральными органами власти. Как отметила глава государства, одному с этими проблемами справиться невозможно.