США ввели санкции против 100 граждан Белоруссии “за подрыв демократии” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты вводят визовые санкции в отношении 100 представителей властей Белоруссии и связанных с ними лиц за то, что они якобы причастны к "подрыву демократических институтов" страны, заявил сегодня, 9 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Сегодня мы объявляем о шагах по введению визовых ограничений в отношении 100 должностных лиц правительства Белоруссии и связанных с ними лиц за участие в подрыве или нанесении ущерба демократическим институтам или в препятствовании переходу Белоруссии к демократии", - уточняется в письменном заявлении Блинкена.

Также он уточнил, что под новые визовые ограничения попали сотрудники администрации президента Белоруссии, МВД и некоторые другие лица.

Напомним, в начале февраля 2022 года США ввели санкции против нескольких граждан Белоруссии в связи с их деятельностью за рубежом, которая, по мнению американских властей "направлена против диссидентов".

Также ранее власти США расширили ограничения на экспорт продукции в Россию и Белоруссию.