Глава Минпросвещения РФ Кравцов заявил, что киевский режим готовил из школьников гастарбайтеров для Европы

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что украинские школьные программы составлены так, что не дают фундаментальных знаний по основным предметам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Украинские школьники не получали системных знаний по основным школьным предметам, такие программы составлялись, чтобы готовить из них гастарбайтеров для европейских стран. Об этом заявил во вторник 9 августа министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Задачей киевского режима в системе образования была фактически подготовка рабочей силы для Европы», - сказал Кравцов на полях проекта «Университетские смены», который проходит в Ростове-на-Дону для детей Донбасса.

По словам Кравцова, украинские школьники на уроках по ряду предметов не обучались, а играли.

«Многие программы по математике, по физике были построены таким образом, что ребята фактически на них играли. Да, это интересно, но системных, фундаментальных знаний такие программы не давали», - сказал министр, добавив, что украинская система образования воспитывала у детей и подростков агрессивное отношение к России.

Ранее сайт KP.RU писал, как украинским подросткам нацистская идеология вдалбливается через школьные учебники.

Напомним, после начала спецоперации на Украине «Единая Россия» заявила о необходимости экспертизы украинских школьных учебников. Также сообщалось, что для освобожденных территорий Украины напишут новые учебники истории, в которых не будет «древних укров» и героизации бандеровцев.

Тем временем учителей на востоке Украины обязали доносить на школьников за симпатии к России.