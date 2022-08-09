Посол Украины допустил, что завод по производству Bayraktar может быть запущен в стране до конца 2023 года

Беспилотники Bayraktar киевские власти намерены производить прямо на территории Украины Фото: EAST NEWS

Украинский посол в Турции Василий Боднар сообщил, что строительство завода по производству турецких БПЛА Bayraktar на Украине займет не менее нескольких месяцев, а запуск производства возможен до конца 2023 года.

"Сам процесс строительства может занять, как предполагается, несколько месяцев, а запуск завода может быть в 2023 году, возможно, в конце следующего года", - отметил украинский дипломат в эфире телеканала "Рада". По словам Боднара, окончательная договоренность о строительстве предприятия будет достигнута уже в самое ближайшее время.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков публично заявил о том, что в случае, если завод по производству турецких беспилотников Bayraltar все же будет построен на Украине, то данное предприятие сразу же станет абсолютно легитимной целью для армии РФ. По словам официального представителя Кремля, подобный завод неизбежно попадет под проводимую российскими военными демилитаризацию Украины.