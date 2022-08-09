Видео с места взрыва возле Новофедоровки в Крыму опубликовали очевидцы

Очевидцы опубликовали в интернете видео с места взрыва возле села Новофедоровка в Крыму.

Один из очевидцев случившегося показал кадры, где можно увидеть клубы дыма над аэродромом Саки.

Напомним, по данным Минобороны России, на аэродроме в крымских Саках днем 9 августа 2022 года взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повредилась, причины произошедшего выясняются. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил ранее, что выехал в Новофедоровку, находящуюся на западном побережье, где произошли ряд взрывов.

Как сообщил РИА Новости мэр города Саки Александр Овдиенко, в результате случившегося никто не пострадал, ситуация находится под контролем.

Также советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что гражданские при взрывах в Новофедоровке не пострадали. Всего, по его словам, было эвакуировано около 30 человек из близлежащих домов. Как добавил Крючков, граждане будут расселены в пансионатах и гостиницах и обеспечены питанием.