Институт экономики Германии оценил возможные потери страны из-за конфликта на Украине в 260 млрд евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономика Германии вследствие спецоперации на Украине и санкций в отношении России может потерять 260 миллиардов евро к 2030 году, следует из данных исследования Института занятости ФРГ (IAB).

«К 2030 году экономика Германии потеряет 260 миллиардов евро добавленной стоимости», – говорится в отчете на сайте института.

Как отметили в IAB, сильнейшее влияние на экономические показатели оказывает более низкая экспортная активность. ВВП страны в 2023 году упадет на 1,7%, предупредили эксперты. Экономический рост будет ослаблен повышением цен на ископаемое сырье, которые создадут нагрузку на экспортную отрасль и потребительские расходы, сообщили в IAB.

Кроме того, считают исследователи, последствия ожидают также и рынок труда: согласно отчету, до 2028 года занятость населения в Германии сократится в среднем на 150 тысяч человек по сравнению с прогнозами, сделанными до начала конфликта на Украине.